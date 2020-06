– Fortrinn å ha lave utslipp

– Det vil i fremtiden være et sterkt konkurransefortrinn å ha lave klimagassutslipp, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Mathias Fischer, fra Venstre. Onsdag åpnet offisielt verdens første lakseoppdrettsanlegg på Loddetå i Vestland fylke, noe Fischer syns er positivt. – Jeg tror det betyr mye for næringen å kunne fortsette å få frem at fiskeproduksjon er blant de mest klimavennlige måtene å lage mat på. Det viktigste man gjør er å synliggjøre at utslippene skal gå ned og det vil bli dyrere å forurense i fremtiden, sier han. Fischer legger til at man skal ha støtteordninger for innovasjon og teknologi, men at bedriftene også ser at det går i en retning hvor det er et sterkt konkurransefortrinn å ha lave utslipp.