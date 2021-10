– Forstår at saka engasjerer

Striden rundt prestar som ikkje vil samarbeide med kvinnelege kollegaer blir tema når biskopane blir samla denne veka. Dette skjer som følge av striden rundt vikarpresten på Sunnmøre som no er tatt ut av teneste. Preses Olav Fykse Tveit skjønar at saka engasjerer og at det er viktig å følge opp saka. Fleire biskopar har uttalt til NRK at dei har prestar i sitt bispedømme som framleis nektar å samarbeide med kvinner.