– Fornøyd med nye tiltak

Terje Erstad i Momentium sier at de er fornøyd med de nye tiltakene som kom fra regjeringen på dagens pressekonferanse. Der sa blant annet statsminister Jonas Gahr Støre at de vil at folk skal leve mest mulig normalt selv om det er smitte i samfunnet, og regjeringen vil derfor lage en forskrift som gir kommunene mulighet til å innføre koronasertifikat lokalt. Erstad sier at de er glad for at det innføres tiltak for å unngå ny nedstengning og at kulturarrangementer skal ivaretas. Momentium skal blant annet arrangere festivalen Jugendfest i Ålesund i slutten av måneden.