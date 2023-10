– Formuesskatten var avgjerande

Auka formuesskatt er hovudgrunnen til at Havila Holding sel Fjord1 no. Det seier Havila-gründer Per Sævik til Dagens Næringsliv.

Havila og dei amerikanske partnarane sel alle aksjane i Fjord1 til to europeiske fond.

Utanlandske eigarar som ikkje betalar formuesskatt har tilgang på langt billegare kapital enn norske. Norske eigarar stiller med eit handikap på grunn av formuesskatten, seier Sævik