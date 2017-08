– Formueskatten bør bort

Formueskatten var ett av temaene som kom opp da NHO hadde bedriftsbesøk hos Molde-bedriften Brunvoll som produserer sidepropeller. Administrerende direktør Odd Tore Finnøy i Brunvoll mener skatten er et problem fordi eierne må ta ut utbytte for å betale den. Finnøy sier også at det er et problem at det er de rikeste som fronter saken i media. Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal fra Arbeiderpartiet mener det vil skape større ulikheter dersom formueskatten blir fjernet.