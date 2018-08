– Forferdelig dårlig laksesesong

Sindre Moe i Ørsta Elveierlag kan ikke huske å ha opplevd en så dårlig laksesesong som det har vært så langt i år. Flere lakseelver i fylket har tørket ut etter den varme sommeren, og tørken kan gjøre at den gyteklare laksen blir værende i sjøen der de står i fare for å bli fisket opp. – Jeg gledet meg veldig til en god sesong, men aldri har jeg vært så skuffet. Det har vært ei god uke her i Ørstaelva, men bortsett fra det har det vært et forferdelig dårlig år for oss, sier Moe.