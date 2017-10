– Føreren skal ha kjørt på et skjær

Personen som omkom etter en båtulykke i Ålesund i går, var en mann i 40-åra. Ifølge Yngve Skovly i politiet jobber de med å få kontaktet pårørende. To personer ble berget i land etter ulykken. De ble hentet i land fra en holme i Borgundfjorden. Den tredje personen som var ombord i båten, ble funnet død i sjøen. De to mennene ble avhørt i går og føreren skal ha forklart til politiet at de kjørte på et skjær. De to havnet også i vannet, men kom seg på land.