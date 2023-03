– For dårlege kontrollsystem

– Kontrollsystema for fiskerinæringa er for dårlege, og er enkle å omgå om ein går inn for det. Det seier Magnar Pedersen, leiar for fiskerikontrollutvalet som leverte ein rapport om fiskerikriminalitet i 2019. Tre personar og fire selskap er sikta etter ein aksjon mot næringa i Troms og Møre og Romsdal, men politiet vil førebels ikkje seie noko om kven som er pågripne eller kva dei er sikta for.