– Folkeviljen blir lagt vekt på

Forskar Yngve Flo ved Rokkansenteret trur det blir lagt størst vekt på folkeviljen når Kommunaldepartementet skal avgjere om bygdene i indre Gjemnes skal få flytte til Molde. I ei innbyggarhøyring svarte 57 prosent at dei vil flytte til Molde. Men får dei medhald kan det bety kroken på døra for Gjemnes som eigen kommune. Flo trur utfallet er ope, men han held ein knapp på at innbyggjarane si meining vil telje mest.