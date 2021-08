– Folket sitt syn blir avgjerande

Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum avviser at han vil tvangsoppløyste kommunar og fylke som har blitt slått saman mot deira vilje.

I 2017 vedtok eit fleirtal på Stortinget at Haram skulle bli slått saman med Ålesund med tvang, men no har det kome krav om folkerøysting for å få tilbake den gamle kommunen.

Vedum seier likevel at dersom folk i Haram ønskjer å gå ut av storkommunen Ålesund, så vil ein ny regjering med Senterpartiet leggje til rette for det. Han seier at det innbyggjarane ønskjer i ei folkerøysting, vil vege tyngre enn kommunestyra.