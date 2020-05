– Folk må være forberedt

– Det er 40 prosent mer snø i fjellet enn det bruker å være på denne tida, og det gjør at flomfaren er stor flere steder i fylket. Flomtoppen kommer trolig i midten av juni. Assisterende fylkesmann Berit Brendskag Lied ber folk gjøre sitt for å begrense skadene. Hun sier det er viktig at folk rydder unna ting som kan bli tatt av flom.