– Føler vi har kontroll i Sunndal

Kommuneoverlegen i Sunndal, Svein Anders Grimstad, seier dei foreløpig føler dei har kontroll på smittesituasjonen i kommunen, etter at dei har fått påvist ein mutert versjon av covid-19. – Alle dei som er smitta kjenner vi smittekjelda til, seier han. Foreløpig trur Grimstad at dei ikkje vil måtte gjennomføre strengare tiltak i Sunndal, for å hindre spreiing.