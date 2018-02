– Flytter beslutninger nærmere folk

Forslaget fra regjeringas ekspertutvalg betyr at makt og beslutninger flyttes nærmere folk. Det mener Vetle Wang Soleim (H) i Stortingets finanskomite. Utvalget vil flytte en rekke tunge oppgaver over til fylkeskommunene. Soleim er godt fornøyd med forslaget, og han tror regjeringen kommer til å følge opp. De to største regjeringspartiene Høyre og FrP har ønsket å legge ned fylkeskommunen, men Soleim sier det er flertall i Stortinget for tre forvaltningsnivå.