– Flertallet burde vært mye klarere

KrF sin gruppeleder i fylkestinget, Knut Støbakk, mener det er problematisk at det ikke er et større flertall for å start forhandlinger Erna Solberg regjering. Under landsmøtet i dag gikk 98 delegater inn for forhandlinger med dagens regjering mens 90 støttet partileder Knut Arild Hareides anbefaling om å gå til Venstre. Støbakk tilhørte flertallet, men han føler at det er verken vinnere eller tapere etter landsmøtet. Fylkesleder Randi Frisvoll sier hun er glad for at det ble flertall for borgerlig regjering. Hun tror partiet vil klare å samle seg etter retningsvalget.