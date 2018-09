– Flere fordeler med sammenslåing

En ny rapport som Stranda kommune har fått laget, vil gi et veldig godt grunnlag for de videre drøftingene med Sykkylven om sammenslåing, mener Senterparti-ordfører Jan Ove Tryggestad i Stranda. Det er Jan Petter Eide med mange års rådmannserfaring som har utarbeidet rapporten. Tryggestad mener rapporten viser flere fordeler ved å slå de to kommunene sammen, men han sier en ny tunnel mellom kommunene vil være en viktig forutsetning. Saken blir behandlet i kommunestyret i Stranda i ettermiddag.