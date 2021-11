– Fleire har skulda

Leiar for Manchester United sin supporterklubb, red Army i Kristiansund, Kjetil Strand, seier at fleire enn Ole Gunnar Solskjær å ta skulda for dårlege resultat i haust.

Solskjær fekk sparken som manager i Manchester United i går.

Både spelarar og klubbleiing må sjå på seg sjølve, seier Strand.