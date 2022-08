– Fjern byggerestriksjonene

Liv Jorunn og Arve Horgheim i Romsdalen i Rauma krever at byggerestriksjonene blir fjernet for skredutsatte områder der det er overvåking som er regnet som tilstrekkelig mot tap av menneskeliv.

Det skriver de i et høringssvar om endringer i byggteknisk forskrift. De to som bor på motsatt side av fjellpartiet Mannen, er glad for att forskriften blir revidert, men skriver at det viktigste er at byggerestriksjonene blir fjernet.

Dette lammer all mulighet for utvikling og salg av gårdene i et skredutsatt område og gjør det umulig å bygge opp igjen gårder som er ødelagt av storm eller brann, skriver de.