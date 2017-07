– Fiskere bruker ikke kvoten sin

Mange fiskere lar være å ta opp kvoter de har på sei og hyse. Om fiskerne velger å tenke mer langsiktig er det store verdier å hente på disse kvotene, sier Tommy Torvanger, administrerende direktør i Tromsø-selskapet Nergård. – Mange prioriterer torsken. På kystsiden er det problemer med å få opp all hyse og sei som er tildelt mange av båtene. Det representerer en stor verdiskapning, som jeg er sikker på at vi kunne ha utnyttet bedre, sa Torvanger under fiskerikonferansen «Havblikk» i Misund i går.