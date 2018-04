– Finansieringa er gamaldags

Tidlegare vegsjef i region Vest, Olav Ellevset, meiner måten store vegprosjekt er finansiert på er gamaldags. Dette står i vegen for ei realisering av vegprosjekta, meiner han. Ellevset, som har vore konsulent for fleire vegprosjekt her i fylket, meiner private selskap bør få ei langt meir sentral rolle enn i dag. Private vil i mykje større grad sjå på vegsamband som ei investering, og har og langt større økonomiske musklar, seier Ellevset.