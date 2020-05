– Fikk ikke forsvarlig hjelp

Fylkeslegen konkluderer med at en eldre kvinne ikke fikk forsvarlig hjelp hos fastlegen sin på Sunnmøre i fjor. Da hun til slutt ble lagt inn på sykehus, viste det seg at hun hadde langt fremskredet og uhelbredelig kreft. Fylkeslegen mener legen burde undersøkt henne bedre og også skrevet langt mer i journalen om hvilke vurderinger han gjorde. Legen får også kritikk for at de pårørende ikke ble hørt da de ba om at moren ble raskere og grundigere undersøkt.