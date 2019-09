– Fergekontoret var en viktig seier

Kampen om hvor det nasjonale fergekontoret skulle ligge, sto mellom Bodø, Stavanger og Molde. Det sier leder i transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten fra Høyre. Vegdirektoratet har bestemt at det nasjonale fergekontoret med 18 årsverk skal ligge i Molde, men avgjørelsen har fått kritikk fordi kontoret ikke havnet i Kristiansund. Orten mener det er en viktig seier for Møre og Romsdal at det nasjonale fergekontoret blir plassert i Molde.