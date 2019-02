– Ferga skal gå

Frank Sve, som sitter i samferdselsutvalget for FrP, sier fylkeskommunen skal opprettholde fergetilbudet til Skår i Hjørundfjorden. De to fastboende er redd for at de skal miste tilbudet fra januar 2020. Den frykten er ubegrunnet, sier Sve, som er trygg på at han har flertallet i utvalget med seg på dette.