– Fellessjukehuset er prioritet

Statsministerkandidat for Arbeidarpartiet, Jonas Gahr Støre, gir lite håp for ei eiga fødeavdeling i Kristiansund når fellessjukehuset på Hjelset står ferdig. Men Støre opnar for eit lokalt tilbod om ein kan få på plass nok og kvalifisert personell. Fellessjukehuset må likevel ha klar prioritet, meiner Støre. – Teknologi og utvikling gjer det mogleg for Kristiansund å gi nære lokalmedisinske tilbod. Ein må ha nok folk og nok kvalifiserte for å kunne tilby fødande ei tryggleik, seier Støre.