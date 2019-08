– Får snapper om selvmordstanker

«Helsesista», Tale Maria Krohn Engvik fra Ålesund, er ikke overrasket over at såpass mange unge har selvmordstanker. Nye tall viser en dobling i andelen unge som rapporterer om angst og depresjon i løpet av de siste 20 årene. – Jeg får jo snapper om selvmordstanker hver eneste dag, jeg vet at mange strever, sier Krohn Engvik.