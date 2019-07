– Får inn mer alvorlige saker

Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal har mottatt 95 saker første halvår 2019. Den største sakskategorien omhandler vold, alt fra uprovosert vold mellom ukjente til vold i nære relasjoner. Konfliktrådet på Sunnmøre har hatt totalt 166 saker første halvår 2019, mot 116 saker på samme tid i fjor. Det er størst øke i tilviste straffesaker, og også her er voldssaker den største sakskategorien med 30 saker. Spesielt for sakstilfanget i 2019, er at konfliktrådet på Sunnmøre har fått tilvist 14 saker med seksualkriminalitet, mot 3 saker på same tid i fjor. – Tendensen er klar i vårt fylke som på landsplan, konfliktrådene behandler stadig mer alvorlig saker, opplyser Konfliktrådet. Kjartan Skotte, leder i konfliktrådet på Sunnmøre, sier det ofte er bedre for begge de involverte partene å få avklart saken i et konfliktråd enn i rettssystemet.