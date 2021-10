– Færre koronatestar seg

Førre veke testa teststasjonen på Åse i Ålesund berre éin sjettedel enn for ein månad sidan, og talet fell vidare. Kommuneoverlegen i Ålesund er uroa no som forkjølingssesongen er i gang. – Det at færre testar seg stemmer dårleg med den auken vi no ser av luftvegssymptom blant innbyggarane. Det er naturleg at fleire av oss blir sjuke dei neste vekene sidan vi vart spart for mykje smitte førre haust og vinter. Det er ikkje lett å vite forskjell på koronavirus og ei vanleg forkjøling, derfor må alle med symptom teste seg. Også dei vaksinerte, seier kommuneoverlege Eirin Beate Nordal Steinsvik. Ei mogleg årsak til at det blir tatt færre testar ved teststasjonen kan vere at fleire testar seg sjølv med hurtigtest heime, skriv kommuneoverlegen.