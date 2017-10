– Et ras bør skje før onsdag

– Det har vært stor aktivitet i fjellet gjennom hele natten og gått flere steinsprang, sier Brigt Samdal i NVE.

Selv om det har vært kaldt i natt, har det vært bevegelser som tilsvarer 36 cenitmeter i døgnet. Samdal sier det betyr at det er større sannsynlighet for at det vil gå et ras.

– Et ras bør helst skje før onsdag for det blir kaldere utover i uka, sier Samdal.