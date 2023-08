– Er godt førebudde på Hans

Ekstremveret Hans kan gi store nedbørsmengder også her i fylket. I følge fungerande statsforvaltar, Helge Mogstad, vil det gå hardast ut over Sunndal. Også Surnadal, Rauma, Stranda, Fjord og Molde kan få mykje regn og beredskapen er høg. Mogstad seier alle offentlege etatar er godt førebudde og at det blir gjort vurderingar gjennom heile dagen.