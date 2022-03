– Er delte i synet

KrF i Ålesund er så langt delte i synet på om Haram skal få gå ut av storkommunen Ålesund. Torsdag skal kommunestyret ta stilling til ein søknad om deling. KrF har diskutert saka på eit møte i kveld.

– Vi kjem til å diskutere dette framover mot kommunestyremøtet. Per no er vi delt i tre. To er for at Haram skal bli i Ålesund, éin er for at Haram skal få gå ut av storkommunen og to er opne for ei løysing der delar av tidlegare Haram blir utskilt som eiga kommune, medan enkelte krinsar blir verande, seier Tore Johan Øvstebø, gruppeleiar i KrF Ålesund.