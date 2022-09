– EØS-avtalen viktig for pizzaproduksjonen

Stabile rammevilkår er helt avgjørende for pizzaproduksjonen på Stranda. Det sier konserndirektør for kommunikasjon i Orkla, Håkon Mageli, som møtte landbruksminister Sandra Borch (Sp) tidligere denne uka.

Mageli sier EØS-avtalen er svært viktig for denne type industri, for å kunne konkurrere internasjonalt.

Landbruksminister Sandra Borch sier at det aller viktigste er at regjeringen bidrar med forutsigbarhet. Hun mener dette også handler om å ha produksjon av viktige råvarer i Norge slik at en kan bruke norsk kjøtt og ost på pizzaen