– En vinn-vinn situasjon

Nå får landbruket i Møre og Romsdal sjansen til å fjerne gamle miljøsynder. De neste to månedene setter Landbruk Nordvest i gang et miljøprosjekt der gammelt metallskrot skal samles inn - uten kostnad for bonden. Assisterende landbruksdirektør hos Fylkesmannen, Ottar Longva, kaller prosjektet en vinn-vinn-situasjon og oppfordrer alle til å bruke muligheten til å kvitte seg med metallskrotet som skal gjenvinnes.