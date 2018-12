– En svært dårlig idè

Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim (H) mener det er en utopi å tro at Norge kan reforhandle EØS-avtalen og komme ut med en bedre avtale enn i dag. Han viser til forhandlingene mellom EU og Storbritannia om Brexit. Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug fra Frp vil reforhandle EØS-avtalen - blant annet for å få kontroll over arbeidsinnvandringen. Wang Soleim er overrasket over forslaget fra Listhaug. Han sier næringslivet Møre og Romsdal har vært svært avhengig av arbeidsinnvandring i oppgangstider.