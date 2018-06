– En stor avgjørelse å ta

På grunn av værmeldingene har arrangørene av Ålesund Live valgt å flytte festivalen inn i Sparebanken Møre Arena. Presseansvarlig Terje Erstad i Momentium forteller NRK at de har tatt flere samtaler med alle involverte for å få flyttingen godkjent. Se intervju med Erstad i video under.