– En selvfølge at Listhaug tar over

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen mener det er en selvfølge at Sylvi Listhaug overtar som nestleder etter Per Sandberg. Om ikke, varsler han bråk. – Det er ren selvfølge. Ellers blir det opprør. Hun er en markant personlighet som markerer Frp på en god måte. Hun opprettholder profilen som bygget Frp til et stort parti, og som i flere år ikke har vært godt nok ivaretatt, sier Hagen til Vårt Land.