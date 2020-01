– En provokasjon fra Høie

I dag ble det klart at helseminister Bent Høie (H) vil ha to akuttsykehus på Helgeland. Frp-politiker Jan Steinar Engeli Johansen syns det er en provokasjon. Han mener Høie bare hører på de regionale helseforetakene, og overser innbyggere og lokalpolitikere i sykehusspørsmål. Han legger til at sykehus med akutt og fødetilbud i både Kristiansund og Molde må nå være et politisk krav, og en burde forvente at ordførerne i begge regionene kunne finne frem til et omforent krav overfor regjeringen. Engeli Johansen var sykehuspolitisk talsperson i Frp og fast møtende vara på Stortinget for FrP i Møre og Romsdal til januar 2020.