– En pelsdyrfarm i verdensklasse

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) måtte svare på den nye regjeringas mål om å avvikle pelsdyrnæringa i Stortingets spørretime. Frp har gått med på en styrt avvikling i strid med partiet sitt egentlige standpunkt. Steinar Reiten (KrF) viste til pelsdyrfarmen på Øye i Ørsta som han mener driver i verdensklasse. Bøndene her reagerer sterkt på at næringa skal avvikles. Dale svarte at regjeringa vil legge fram en plan for omstilling av næringa.