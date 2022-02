– En katastrofe som angår oss alle

Lørdag har det vært markeringer over hele landet i solidaritet med Ukraina. – Det er en katastrofe som skjer i Europa, og det angår oss alle. Putin må stoppes og norske myndigheter må bidra til at Russland blir stengt ute fra Swift, sier KrF-politiker Tore Johan Øvstebø i Ålesund. Swift er et internasjonalt bankeid nettverk for overføring av betalingsoppdrag til og fra banker i forskjellige land.