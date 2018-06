– En helt nødvendig avklaring

Plannemnda for samferdselsbygging krever at arbeidet med å rassikre fylkesveg 63 mellom Geiranger og Eidsdal starter opp høsten 2018. Fylkesrådmannen ville i sin innstilling lyse ut prosjektet som ett prosjekt for å få ned kostnadene. Dette har skapt stor frustrasjon i turistbygda fordi det ville føre til en utsettelse. – Møtet i dag ga en heilt nødvendig avklaring, sier direktøren ved Union Hotell, Sindre Mjelva. Han mener en oppstart våren 2019 vil skape store problemer for turisttrafikken.