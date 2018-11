– En gledens dag

Det borgerlige flertallet på Stortinget vil utvide overgangsordningen til aksjesparekonto ut 2019. Det er klart etter et møte blant finanspolitikerne i Høyre, Venstre, Frp og KrF.

– Dette er en gledens dag for norske forbrukere. Dette er et nytt produkt som mange ikke har rukket å satt seg inn i. Det tok litt tid før jeg gjorde det også, og jeg sitter i finanskomiteen, sier Vetle Wang Solheim (H).