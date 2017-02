– En dårlig dag på jobb

Etter 6.-plassen i super-G på tirsdag, var det store forventninger til Moldejenta foran søndagens utfor, men dessverre gikk det ikke slik hun hadde håpet.

Perfekte forhold

Etter at VM-utfor'n for mennene ble stoppet av tåke lørdag, våknet utøverne og publikum opp til en fantastisk søndag i de sveitsiske alpene. Da Ragnhild hadde inspisert løypa sa hun til NRK at hun trodde det skulle gå greit.

Ragnhild Mowinckel kjørte for sakte og kom langt ned på resultatlista i VM i utfor søndag Foto: Alessandro Trovati / AP

– Målet er å få til kjøringen, sa Ragnhild.

NRKs kommentator Kjetil André Aamodt sa han håpet å se henne inne blant de 15 beste. For to år siden ble hun nr. 14 i utfor og i siste VM endte hun på 25. plass.

Frustrert og forvirret Mowinckel etter kollaps: – Skjønner det ikke

Bare røde tall

Men det ble tidlig klart at hun ikke hadde dagen i på søndag. Hun hadde start nr.12 og like gode forhold som alle andre, men det gikk bare ikke fort nok. For hvert passeringspunkt, økte de røde tallene som viser hvor langt bak løperen er den som leder. Hun kom i mål 2:06 bak verdensmester Ilka Stuhec fra Slovenia.

– Jeg vet ikke hva det var, jeg følte jeg ville, men ser jo at det ikke var noen god dag, forteller Ragnhild til NRK i målområdet etter løpet. Det var ikke noen god dag på jobbm, så nå gleder jeg med bare enda mere til å gi alt i storslalåmen på onsdag.