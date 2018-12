– Elever mister motivasjonen

Mange av elevene som begynner på videregående, mister motivasjonen fordi de opplever den som en fortsettelse av ungdomsskolen, viser ny rapport, melder NTB. – Videregående skole er for strømlinjeformet og for lite fleksibel. Mange av elevene på studiespesialisering opplever videregående som en forlengelse av ungdomsskolen, uten muligheter til å fordype seg. For noen går det ut over motivasjonen, sier Ragnhild Lied fra Volda. Hun leder utvalget som mandag leverte den første av to rapporter om hva som fungerer, og hva som ikke fungerer, i videregående skole. – Dette er en av utfordringene vi må ta tak i. Fordi vi vet at veien er veldig kort fra å droppe ut av videregående skole til arbeidsledighet og utenforskap, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).