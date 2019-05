– Eit tett samarbeid er viktig

Eit tett samarbeid mellom kommersielle interesser og forskingsmiljø er avgjerande for å kunne vidareutvikle den havbaserte økonomien. Det seier styreleiaren i Ulstein-gruppa, Tore Ulstein. Han seier vidare at industrien er avhengig av ei slik vekselverknad for å kunne fornye seg.