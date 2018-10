– Eit potensielt drapsvåpen

Aktor Jogeir Nogva seier at kniven og bruken av den viser at tiltalte hadde medvit om kva som var i ferd med å skje.– Dette er ikkje ein kniv for snekkerkjelleren eller kjøkkenet. Det er ein kniv som sender tankane til kamp og krig. Her har ein intensjon om å gjere skade verre enn stikk. Det er laga som eit potensielt drapsvåpen. Tiltalte fekk kniven like i forkant av drapet. Han ber kniven med seg skjult. Vi må legge til grunn at han har eit medvit om at han har med seg noko livstrugande om det blir brukt, sa Jogeir Nogva.