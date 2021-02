– Eit demokratisk problem

Fire av ti lokale folkevalde har blitt utsette for hatefulle ytringar eller truslar, viser ei undersøking som er gjort av kommunane sin interesseorganisasjon KS. Ordførar Tove Henøen i Hustadvika har skrive på Facebook at ho blir lei seg for kommentarar som blir lagt ut i sosiale medium. – Det er eit demokratisk problem om politikarar sluttar på grunn av netthets, seier Henøen.