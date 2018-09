– Eit attraktivt tilbod

– Det er eit godt teikn at dei nye kinesiske eigarane har kjøpt seg så fort opp i Ekornes, seier administrerande direktør, Olav Holst-Dyrnes. I mai blei møbel-produsentane kjøpt av kinesiske Qumei som på kort tid skaffa seg full kontroll og nesten alle aksjane i Ekornes. – Dette viser at det dei la fram, var eit attraktivt tilbod for aksjonærane, seier Holst-Dyrnes.