– Ein svært viktig kampanje

– Det er heva over ein kvar tvil at kampanjen for å få fleire organdonorar er svært viktig. Det sa Dagunn Aase Grimeland og Ronny Grimeland då Helseminister Bent Høie lanserte organdonor-kampanjen i Ålesund tysdag. I februar 2016 miste dei den 22 år gamle sonen sin Tor-Erik Grimeland i ei trafikkulukke og måtte på kort tid ta stilling til organdonasjon. 450 personar ventar i dag på organ gjennom donasjon. Familien Grimeland fortalde si historie då helseministeren besøkte Ålesund sjukehus tysdag.