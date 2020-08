– Ein personleg revansj

Brann-spelar Vegard Forren var svært fornøgd etter at det nye laget hans vann over Molde på Aker Stadion i går kveld. Den tidlegare Molde-spelaren heada også vekk ballen på strek to gongar i løpet av det siste kvarteret i andre omgang. Kampen var ein personleg revansj, seier Vorre. – Det var litt spesielt å spele mot Molde, men kamp er kamp så eg prøvde å fokusere på det. Du har sjølvsagt lyst å vise at du har mykje å bidra med og vise dei kva dei gav frå seg, seier Forren.