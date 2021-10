– Ein offensiv nynorskpolitikk

Nynorsk kultursentrum meiner den nye regjeringsplattformen legg eit godt grunnlag for ein betre nynorskpolitikk. Fungerande direktør Gaute Øvereng seier det er spesielt gledeleg at den påtroppande regjeringa vil lovfeste retten til eigne nynorskklasser på ungdomsskulen i språkdelte område, og sikre nynorskelevane læremiddel på eige skriftspråk. Men Nynorsk kultursentrum meiner det no blir viktig at dei overordna målsetningane blir konkrete tiltak.