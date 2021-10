– Ein høneblund aukar tryggleiken

Sjukepleiar Harald Skartland Pirolt ved Haukeland sjukehus meiner fleire nattevakter burde sove på vakt. Nyleg miste ei kvinne i Møre og Romsdal jobben etter gjentatte advarslar om soving. Pirolt seier det kan vere vanskeleg å vere vaken ei heil natt, og at fleire kommunar burde legge til rette for korte høneblundar, og at det aukar pasienttryggleiken. Leiar i sjukepleiarforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, seier sjukepleiarmangelen gjer dette svært krevande å få til.