– Ei kortsiktig løysing

Psykologforeininga fryktar at rekninga blir langt høgare enn innsparinga når det psykiatriske senteret på Sjøholt no blir nedlagt. I går vedtok styret i helseføretaket å legge ned tilbodet, og overføre meir ansvar til kommunane. Føretakstillitsvald for psykologane i Helse Møre og Romsdal, Siri Næs, meiner dette er ei kortsiktig løysing. – Vi fryktar at det blir ei dyrare behandling på sikt og at vi ikkje klarer å gi god nok behandling slik at dei får ytterlegare behov for helsehjelp, seier ho.